Испания многократно увеличила инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года объем прямых иностранных инвестиций Испании в экономику Азербайджана составил 1,080 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с показателем за тот же период 2024 года инвестиции из Испании в экономику Азербайджана выросли на 996 тысяч долларов США или в 12,9 раза.

Доля инвестиций из Испании в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан за отчетный год составила 0,1%.

В свою очередь, Азербайджан в первом квартале 2025 года инвестировал в экономику Испании 20,896 млн долларов США, что на 12,856 млн долларов США или в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

В общем объеме прямых иностранных инвестиций удельный вес азербайджанских инвестиций в Испанию составил 6,6%.

Напомним, что в 2024 году объем прямых иностранных инвестиций из Испании в Азербайджан составил 84 тысячи долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в указанную страну - 8,040 миллиона долларов США.

Отметим, что в первом квартале 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 1,519 миллиарда долларов США, что на 10,456 млн долларов США или на 0,7% больше, чем за тот же период 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана во внешнюю экономику за отчетный год, составил 315,116 млн долларов США, что на 15,335 млн долларов США или на 4,6% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.

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