В Азербайджане будет осуществляться инвестдеятельность для развития предпринимательства на искусственных земельных участках

БАКУ /Trend/ - Новый законопроект, поступивший в Милли Меджлис, предусматривает регулирование предпринимательской деятельности на искусственных земельных участках, в том числе определение правовых и организационных основ проведения игр казино на таких участках. Таким образом, обеспечивается создание условий для осуществления инвестиционной деятельности с целью стимулирования и развития предпринимательства на искусственных земельных участках.

Как сообщает Trend, об этом было заявлено на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно проекту, в Азербайджанской Республике игры казино могут организовываться и проводиться исключительно на искусственных земельных участках с учетом требований закона "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике".

Было отмечено, что организация и проведение игр казино на искусственных земельных участках будет способствовать увеличению налоговых поступлений, развитию туристического потенциала страны, созданию новых рабочих мест.

Было подчеркнуто, что число стран, отменивших запрет на игры в казино, за последние годы увеличилось. В качестве примера можно привести Узбекистан. Кроме того, открытие первого казино в Объединенных Арабских Эмиратах ожидается в 2027 году. К странам, основной доход которых формируется за счет казино, относятся Монако, Сингапур и Филиппины. В том же географическом регионе, что и Азербайджан, Грузия и Казахстан также получают значительные доходы от казино.

Законопроект устанавливает очень строгий правовой регламент, касающийся организации и проведения игр в казино. Настоящий регламент предусматривает создание специального механизма контроля в отношении приобретения лицензии на организацию игр казино, а также их проведения. Контроль будет осуществляться постоянно на протяжении всего периода проведения игр, начиная с этапа подачи заявки на получение лицензии на организацию игр казино.

Согласно проекту, игры казино могут организовываться только на основании лицензии, выданной соответствующим органом исполнительной власти с учетом заключения контрольного органа о соответствии организатора казино требованиям закона "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма", в части добропорядочности граждан. В проекте также отражены особые условия, касающиеся организатора игр казино.

Было отмечено, что организатором этих игр могут выступать только юридические лица. При этом лицензия на организацию игр казино выдается юридическому лицу, которое выполняет условия (требования), установленные соответствующим органом исполнительной власти.

В законопроекте также определены размеры государственной пошлины за организацию игр казино на искусственных земельных участках, а также обеспечена гарантия выплаты выигрыша лицу, выигравшему в казино, за счет организатора казино. Помимо этого, проектом предусмотрены различные запреты и ограничения, касающиеся проведения игр казино.

Добавлено, что организация игр казино только на искусственных земельных участках позволяет осуществлять эту деятельность в контролируемой и централизованной форме. В то же время этими изменениями на нормативной основе устанавливаются механизмы лицензирования, контроля AML/CFT, рекламного права, регулирования налогов и сборов, а также юридической и административной ответственности.

В то же время запрет на участие лиц младше 21 года, запрет виртуальных казино и особые требования к финансовым операциям являются важными мерами правовой безопасности с точки зрения минимизации рисков.

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