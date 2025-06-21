В Азербайджане вносятся изменения в правила размещения инвестиционных ценных бумаг

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются правила размещения инвестиционных ценных бумаг.

Trend сообщает, что этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, при создании акционерных обществ, все акции которых принадлежат государству, Центральный банк осуществляет государственную регистрацию выпуска акций этих акционерных обществ, и они считаются размещенными. Данная статья не распространяется на последующие выпуски акций этих акционерных обществ.

По предложенному изменению, в случаях, когда акции будут приобретены государственными органами (учреждениями) или государственными акционерными обществами со всеми их акциями, выпуск акций будет подлежать государственной регистрации путем представления документов, указанных в настоящем законе, и эти акции будут считаться размещенными.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!