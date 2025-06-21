Азербайджан примет председательство в ОИС в 2026 году

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2026 году примет председательство в Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, проходящей в Стамбуле.

В своём выступлении министр отметил усиливающуюся геополитическую напряжённость в географии ОИС, вызовы в политической, экономической, гуманитарной, экологической и сфере безопасности, а также подчеркнул важность сотрудничества в борьбе с этими вызовами. Отдельно было затронуто текущее положение в регионе в постконфликтный период.

Глава МИД Азербайджана поздравил братскую Турецкую Республику с предстоящим председательством в ОИС и выразил готовность Баку поддерживать Анкару в этом процессе.

Д.Байрамов подчеркнул, что предстоящее председательство Азербайджана в 2026 году страна рассматривает как важную историческую возможность внести вклад в развитие и укрепление солидарности исламского мира.