Армения не выполнила обязательства по обеспечению беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР - МИД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего рабочего визита в Турцию 21 июня принял участие и выступил на 51-й сессии Совета министров Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле.

Как сообщает Trend, в выступлении говорилось о политических, экономических, гуманитарных вызовах и проблемах в сферах экологии и безопасности, возникающих на фоне усиления геополитической напряженности на пространстве ОИС, сотрудничестве по борьбе с ними, а также ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период.

В своем выступлении Джейхун Байрамов поздравил Турцию с предстоящим председательством в ОИС и выразил готовность нашей страны поддержать процесс председательства братской республики.

По его словам, Азербайджан рассматривает председательство в ОИС, которое он примет в 2026 году, как серьезную историческую возможность внести вклад в солидарность и развитие исламского мира.

Подчеркнув обеспокоенность, которую вызывают нарастающие тенденции исламофобии в мире, министр отметил, что наша страна решительно осуждает все формы и проявления этой угрозы и поддерживает инициативы, предпринимаемые в рамках ОИС по борьбе с исламофобией.

Была затронута нынешняя гуманитарная ситуация в секторе Газа и отмечена важность принятия срочных мер в этой связи.

Джейхун Байрамов заявил, что расширение географии напряженности на Ближнем Востоке и военные операции, проводимые против Исламской Республики Иран, вызывают обеспокоенность и официальный Баку призывает к восстановлению дипломатического процесса, основанного на нормах и принципах международного права.

Он отметил, что Азербайджан полностью поддерживает мирное урегулирование конфликта в Джамму и Кашмире в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, а также ОИС, привлек внимание к значению соглашения о прекращении огня, достигнутого 10 мая 2025 года.

Говоря о текущей гуманитарной ситуации в Сирии, глава МИД Азербайджана отметил важность поддержки международным сообществом шагов по восстановлению и реинтеграции в регионе.

Министр также подробно рассказал о вызовах, которые угрожают процессу восстановления, строительства и мирным усилиям на Южном Кавказе в постконфликтный период, а также процессу нормализации отношений. Было отмечено, что существующие в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану и тот факт, что Минская группа ОБСЕ и ей подобные институты, являющиеся пережитком завершившегося конфликта, до сих пор не упразднены, препятствуют подписанию мирного соглашения.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Армения не выполнила свои обязательства по обеспечению беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР.

В ходе выступления также говорилось о том, что грубое нарушение прав общины Западного Азербайджана – азербайджанцев, изгнанных с территорий нынешней Армении, а также отрицание их прав являются препятствиями для устойчивого мира и построения доверия.