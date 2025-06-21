Задержанный СГБ бывший глава ИВ Гахского района арестован

БАКУ /Trend/ - В суд поступило представление об избрании меры пресечения в отношении главы Исполнительной власти (ИВ) Гахского района Мусы Шекилиева, задержанного в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) в ИВ.

Как сообщает Trend, представление следственного органа было рассмотрено на состоявшемся сегодня в Сабаильском районном суде заседании.

В отношении Мусы Шекилиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что Службой государственной безопасности была проведена операция в Исполнительной власти Гахского района.

В результате операции был задержан глава исполнительной власти района Муса Шекилиев. Он обвиняется в хищении государственного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 21 июня, Муса Шабан оглу Шекилиев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гахского района.