Израильская армия нейтрализовала более 470 беспилотников

БАКУ /Trend/ - В ночь с 20 на 21 июня израильская армия нейтрализовала 40 БПЛА.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ, передает Trend.

Согласно информации, с начала операции против Ирана израильские силы ПВО нейтрализовали около 99% беспилотных летательных аппаратов, запущенных Ираном - более 470.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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