В Иране после ударов США не обнаружено признаков радиоактивного загрязнения

БАКУ /Trend/ - На иранских ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, пострадавших от ударов США, признаков радиоактивного загрязнения не обнаружено.

Как передает Trend, об этом сообщил Национальный центр ядерной безопасности Ирана.

"С учетом принятых мер, первоначального планирования и данных, зафиксированных системами обнаружения радиоактивного загрязнения, признаков загрязнения не обнаружено", - говорится в заявлении центра.

Центр также официально обвинил США в нападении на ядерную программу Ирана. Отмечено, что власти США нарушили международное право, включая Договор о нераспространении ядерного оружия, напав на иранские объекты.