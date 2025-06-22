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В Иране после ударов США не обнаружено признаков радиоактивного загрязнения

США Материалы 22 июня 2025 08:27 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На иранских ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, пострадавших от ударов США, признаков радиоактивного загрязнения не обнаружено.

Как передает Trend, об этом сообщил Национальный центр ядерной безопасности Ирана.

"С учетом принятых мер, первоначального планирования и данных, зафиксированных системами обнаружения радиоактивного загрязнения, признаков загрязнения не обнаружено", - говорится в заявлении центра.

Центр также официально обвинил США в нападении на ядерную программу Ирана. Отмечено, что власти США нарушили международное право, включая Договор о нераспространении ядерного оружия, напав на иранские объекты.

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