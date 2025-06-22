МАГАТЭ проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в Иране

БАКУ/ Trend/ - Заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посвященное ситуации в Иране после ударов США по иранским ядерным объектам, пройдет 23 июня.

Как передает Trend, об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"В связи с чрезвычайной ситуацией в Иране я созываю на завтра экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ", - написал Гросси в X.

Отметим, что ВВС США в ночь на воскресенье по бакинскому времени атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иранская сторона подтвердила нанесение ударов, при этом подчеркнув, что Тегеран продолжит развивать ядерную отрасль.