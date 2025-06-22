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Иран даст сокрушительный ответ на атаки США - КСИР

Иран Материалы 22 июня 2025 13:32 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ/ Trend/ - Вооружённые силы Ирана дадут сокрушительный и вызывающий сожаление ответ на атаки США на территорию страны.

Как передаёт Trend, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

Согласно заявлению, иранские военные отследили маршрут полёта самолётов, участвовавших в ударе США по Ирану, и определили их местоположение.

В документе подчёркивается, что наличие большого количества американских военных баз в регионе делает США уязвимыми и увеличивает масштабы возможных ответных ударов.

«Иранская ядерная программа, имеющая исключительно мирный характер, не будет уничтожена никакими атаками. Напротив, иранские учёные продолжат её развитие», — отмечается в заявлении.

Напомним, что минувшей ночью США нанесли авиаудары по трём ядерным объектам Ирана. Сообщается, что в результате этих ударов объекты были разрушены.

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