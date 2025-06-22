Глава МИД Ирана отправится с визитом в Москву

СТАМБУЛ/ Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сегодня совершит визит в Москву.

Как передаёт Trend, об этом сам министр сообщил на пресс-конференции, прошедшей сегодня в Стамбуле.

По его словам, в рамках визита планируется встреча с Президентом России Владимиром Путиным и проведение соответствующих переговоров.

Аракчи отметил, что в течение последних 2–3 месяцев Иран регулярно информировал Россию о процессе непрямых переговоров с США. Также проводились необходимые консультации по всем актуальным вопросам, и позиции двух стран были скоординированы. Он подчеркнул, что Россия является одной из сторон, участвовавших в прежнем ядерном соглашении (СВПД).

Министр добавил, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Россия играет важную роль в международных процессах.

«Иран знает, что Россия, сотрудничая с Китаем, стремится внести в Совбез ООН резолюцию, направленную на предотвращение враждебных действий против Ирана», — заявил он.