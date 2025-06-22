Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы стратегического партнерства

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, а также различные аспекты двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества.

Стороны отметили, что взаимные визиты и контакты на высшем и высоком уровнях служат прочной основой для межгосударственных отношений. В этой связи была подчеркнута значимость последнего визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан в мае текущего года и состоявшихся в Лачине переговоров между лидерами двух стран.

Было отмечено, что предстоящее проведение Азербайджаном в июле текущего года саммита Организации экономического сотрудничества, а также его председательство в Организации исламского сотрудничества с 2026 года создают дополнительные возможности для партнёрства в рамках многосторонних платформ.

Собеседники обсудили положительное влияние устойчивого политического диалога на развитие сотрудничества по другим направлениям, в том числе в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, транспорта и других перспективных областях.

Особое внимание было уделено последним региональным событиям, выражена серьёзная обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью, возникшей в результате противостояния между Израилем и Ираном, и подчеркнута необходимость урегулирования конфликта дипломатическим путем.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам двустороннего и многостороннего характера, представляющим взаимный интерес.