Удар США по ядерным объектам является грубым нарушением международного права — МИД Ирана

БАКУ/ Trend/ - Иран решительно осуждает авиаудар США по своим ядерным объектам и расценивает это как явное нарушение норм международного права.

Как передаёт Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

В ходе беседы глава МИД Ирана проинформировал своего британского коллегу о последних событиях, связанных с ударом США по ядерным объектам Ирана.

В свою очередь, Дэвид Лэмми выразил сожаление по поводу произошедшего, подчеркнув, что его страна не имела никакого отношения к этому удару и не участвовала в нём.

Напомним, что прошлой ночью США нанесли авиаудары по трём ядерным объектам Ирана. Сообщается, что в результате атаки эти объекты были уничтожены.