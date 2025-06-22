Генсек ООН призывает к деэскалации и возобновлению диалога с Ираном

БАКУ /Trend/ - Я призвал все стороны вернуться к серьезным и устойчивым переговорам по ядерной программе Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности.

"С самого начала кризиса я неоднократно осуждал любые военные действия, ведущие к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Народы региона не выдержат еще одного витка разрушений", - сказал он.

Комментируя авиаудары США по трем ядерным объектам на территории Ирана, Гутерриш отметил, что ситуация рискует перерасти в "цепочку ответных ударов". "Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить торжество дипломатии, защиту гражданского населения и безопасность морского судоходства", - отметил он.

Гутерриш подчеркнул необходимость "надежного, всеобъемлющего и поддающегося верификации решения, которое позволит восстановить доверие", а также указал на важность "полного доступа инспекторов МАГАТЭ - технического органа ООН в данной области - к иранским ядерным объектам".

"Договор о нераспространении остается краеугольным камнем международного мира и безопасности. Иран должен полностью соблюдать его положения. Все страны должны действовать в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права, включая международное гуманитарное право", — подчеркнул Гутерриш.