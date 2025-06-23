Сборная Азербайджана триумфально завершила Кубок Европы по дзюдо в Берлине

БАКУ/ Trend/ - В столице Германии Берлине завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей.

Как сообщает Trend, азербайджанские дзюдоисты показали впечатляющие результаты, завоевав медали в различных весовых категориях.

В заключительный день турнира четыре представителя сборной Азербайджана поднялись на пьедестал почета. В весовой категории до 90 кг состоялся азербайджанский финал: Тунджай Шамиль стал обладателем золотой медали, а Аслан Коцоев завоевал серебро.

Бронзовые медали в копилку сборной добавили Сулейман Шукюров (до 81 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 100 кг).

Накануне турнира также отличились Нихад Мамишов (-60 кг), Магомед Мусаев (-66 кг) и Абиль Юсубов (-73 кг), которые стали серебряными призёрами. Низами Имранов (-66 кг) и Мехди Джафаров (-73 кг) были награждены бронзовыми медалями.

В итоге сборная Азербайджана завоевала 9 медалей — 1 золотую, 4 серебряные и 4 бронзовые, заняв первое место по количеству наград среди мужских команд и третье место в общекомандном зачёте среди 34 стран.