Израиль назвал удар США по Ирану "праведным актом" против глобальной угрозы

БАКУ /Trend/ - На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Израиля Дани Данон решительно поддержал недавние удары США по иранским ядерным объектам, назвав их "праведным актом" и "необходимой мерой" по устранению "величайшей экзистенциальной угрозы для свободного мира", сообщает Trend.

"Прошлой ночью лидер свободного мира проявил мужество, — заявил Данон. — США действовали не только в своих интересах, но и ради всех, кто ставит свободу выше радикализма".

При этом он подчеркнул, что дипломатические усилия предпринимались многократно, в том числе при участии самих США. "Многие страны, представленные в этом зале, искренне стремились к дипломатии. Но у иранского режима были иные цели", — отметил израильский дипломат.

По его словам, Тегеран использовал переговоры как прикрытие, чтобы выиграть время для наращивания ракетной программы и обогащения урана. "Они заключали соглашения, которые не собирались выполнять. Нарушали сроки, препятствовали контролю. Свободный мир дал им все шансы — месяцы, годы, все возможные уступки", — сказал Данон. — "Но Иран не сдвинулся с места. Поэтому его пришлось сдвинуть".

В завершение он заявил, что ядерная программа Ирана — это "не дипломатическая головоломка, а заряженное оружие, направленное в самое сердце международной системы".