Иран раскритиковал удары США и обвинил Запад в подрыве диалога

БАКУ /Trend/ - Сегодня в политическую историю Соединенных Штатов вписано еще одно пятно, заявил посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани на заседании Совета Безопасности, передает Trend.

Он осудил недавние авиаудары США по иранским ядерным объектам и обвинил Вашингтон в развязывании "безосновательной войны" от имени Израиля.

"Эта агрессия США и израильского режима является явным и вопиющим нарушением международного права", — подчеркнул он, ссылаясь на нарушение статьи 2.4 Устава ООН, многочисленных резолюций Совета Безопасности и ДНЯО. "В очередной раз мир стал свидетелем вопиющей коррупции политической системы США и ее лидеров", — отметил он.

Несмотря на эскалацию, Иравани заявил, что Иран будет взвешенно определять свой ответ: "Сроки, характер и масштаб пропорционального ответа Ирана будут определены его вооруженными силами".

Он также отверг обвинения в ядерных амбициях Ирана, назвав их "необоснованными, не имеющими правовой основы и политически мотивированными". По его словам, Иран готовился к новому раунду переговоров по ядерной программе, запланированному на 15 июня, но Израиль нанес удар за два дня до этого. "Израиль решил покончить с дипломатией", — заявил Иравани. "Как Иран может вернуться к тому, чего он никогда не покидал?"

В заключение посол предупредил, что США, Великобритания, Франция и генеральный директор МАГАТЭ "понесут полную ответственность" за жертвы среди гражданского населения и разрушение инфраструктуры.