Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

МАГАТЭ должно выполнять свои обязательства – МИД Ирана

Иран Материалы 22 июня 2025 14:30 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Айсель Самедова
Айсель Самедова
Все материалы

СТАМБУЛ/ Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генеральный директор Рафаэль Гросси должны выполнить свои обязательства на фоне атак США.

Как передаёт Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на сегодняшней пресс-конференции в Стамбуле.

По его словам, глава МАГАТЭ своей нынешней позицией фактически даёт зелёный свет странам, стремящимся к войне, нападать на Иран.

«Удар США по Ирану противоречит принципам международного права и стабильности. По сути, это способствует распространению закона джунглей на международной арене», — отметил он.

Напомним, что прошлой ночью США нанесли авиаудары по трём иранским ядерным объектам. Сообщается, что в результате ударов эти объекты были уничтожены.

Лента

Лента новостей

Читать все новости