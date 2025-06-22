МАГАТЭ должно выполнять свои обязательства – МИД Ирана

СТАМБУЛ/ Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генеральный директор Рафаэль Гросси должны выполнить свои обязательства на фоне атак США.

Как передаёт Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на сегодняшней пресс-конференции в Стамбуле.

По его словам, глава МАГАТЭ своей нынешней позицией фактически даёт зелёный свет странам, стремящимся к войне, нападать на Иран.

«Удар США по Ирану противоречит принципам международного права и стабильности. По сути, это способствует распространению закона джунглей на международной арене», — отметил он.

Напомним, что прошлой ночью США нанесли авиаудары по трём иранским ядерным объектам. Сообщается, что в результате ударов эти объекты были уничтожены.