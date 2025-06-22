Ущерб иранским ядерным объектам пока не подтвержден — МИД

СТАМБУЛ/ Trend/ - На данный момент нет точной информации о нанесённом ущербе в результате ночного авиаудара США по иранским ядерным объектам.

Как передаёт Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Стамбуле.

По его словам, несмотря на отсутствие подтвержденных данных о масштабах ущерба, в нынешней ситуации это не главное. Куда важнее тот факт, что нападение на ядерные объекты, предназначенные исключительно для мирных целей, является откровенным нарушением международного права, и закрывать на это глаза нельзя.

Аракчи отметил, что минувшей ночью он провёл телефонные разговоры с министрами иностранных дел ряда стран региона. В ходе этих бесед подчёркивалась необходимость немедленного прекращения атак на Иран, а также важность поиска решений для предотвращения подобных незаконных действий в будущем.

Напомним, что минувшей ночью США нанесли авиаудары по трём ядерным объектам Ирана. Сообщается, что в результате этих ударов объекты были разрушены.