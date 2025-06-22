Совет министров иностранных дел ОИС одобрил резолюцию в поддержку Общины Западного Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - 51-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходившая 21–22 июня 2025 года в Стамбуле, завершила свою работу.

Как сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана, по итогам сессии была принята "Стамбульская декларация", а также 5 резолюций, выдвинутых по инициативе Азербайджана. Особую значимость сессии придало принятие резолюции в поддержку Общины Западного Азербайджана.

Впервые в рамках ОИС была принята резолюция под названием "Право на возвращение азербайджанцев, насильственно и систематически изгнанных с нынешней территории Армении", в которой выражается поддержка со стороны государств-членов ОИС праву Общины Западного Азербайджана на достойное возвращение на свою родину. В документе также осуждается отрицание Арменией прав указанной Общины.

Наряду с данной резолюцией, в "Стамбульской декларации" приветствуется прогресс в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также содержится призыв к армянской стороне устранить политические и правовые препятствия на пути подписания мирного договора.

В декларации выражается поддержка усилиям Азербайджана по восстановлению и разминированию территорий, откуда в результате армянской агрессии были насильственно изгнаны вынужденные переселенцы, и подчеркивается необходимость обеспечения их достойного возвращения.

Кроме того, в документе подтверждается право азербайджанцев, насильственно депортированных с территории современной Армении, на возвращение. Отмечается также, что отказ армянской стороны от диалога с Общиной Западного Азербайджана заслуживает осуждения.

В резолюции "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года" вновь решительно осуждаются военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, совершённые вооружёнными силами Армении в феврале 1992 года в городе Ходжалы и на других ранее оккупированных территориях Азербайджана. Государства-члены ОИС призываются приложить усилия для признания этих преступлений.

В резолюции "Устранение последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики" агрессия Армении, последствия которой до сих пор ощущаются, вновь решительно осуждается. В документе выражается поддержка восстановительным и реконструкционным работам, проводимым Азербайджаном на освобождённых территориях в постконфликтный период.

В резолюции "Экономическая поддержка Азербайджанской Республики" государства-члены ОИС, а также исламские финансовые институты призываются оказать поддержку усилиям Азербайджана по восстановлению и разминированию.

В резолюции "Разрушение и осквернение исламских историко-культурных памятников и следов на территории Азербайджанской Республики в результате агрессии Республики Армения" решительно осуждаются акты вандализма в отношении исламского культурного наследия, совершённые Арменией в период оккупации. Также выражена поддержка требованиям Азербайджана о репарациях за нанесённый ущерб.