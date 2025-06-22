Иран угрожает закрыть Ормузский пролив: насколько готова к этому мировая экономика?

БАКУ/Trend/ - Сегодня парламент Ирана постановил закрыть Ормузский пролив. При этом окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности. Это заявление было сделано вскоре после того, как Соединённые Штаты нанесли авиаудары по трём ядерным объектам на территории Ирана. Сообщается, что эти удары привели к полному разрушению инфраструктуры на поражённых объектах.

На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном, в том числе атак на энергетические объекты, угроза перекрытия Ормузского пролива из потенциального сценария превратилась в реальную геополитическую опасность. Энергетические рынки и финансовые институты внимательно следят за развитием ситуации, понимая, что даже краткосрочная блокада Ормуза может вызвать энергетический шок глобального масштаба.

Ормузский пролив — артерия глобальной энергетики

Ормузский пролив — это 33-километровый участок воды между Оманом и Ираном, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Он достаточно глубок и широк для крупнейших танкеров, перевозящих нефть, и считается одним из важнейших узлов мировых поставок нефти. В случае его закрытия практически отсутствуют альтернативные маршруты.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), в 2024 году через пролив ежедневно проходило в среднем 20 млн баррелей нефти, что составляет около 20% мирового потребления нефтяных жидкостей. В первом квартале 2025 года объемы остались примерно на том же уровне.

С 2022 по 2024 годы объёмы транспортировки нефти и конденсата через Ормуз снизились на 1,6 млн баррелей в день, и это снижение лишь частично компенсировалось ростом поставок нефтепродуктов на 0,5 млн баррелей. Причинами стали сокращения добычи ОПЕК+ (с ноября 2022 года) и сбои в Баб-эль-Мандебском проливе, что заставило Саудовскую Аравию использовать сухопутный трубопровод East-West для выхода к Красному морю.

В 2024 году и в первом квартале 2025 года через Ормузский пролив проходило более четверти всей мировой морской торговли нефтью и около 20% от глобального потребления нефтепродуктов. Примерно пятая часть мировой торговли СПГ (в основном из Катара) также шла через этот пролив.

Объем транспортировки сырой нефти, конденсата и нефтепродуктов через Ормузский пролив, 2020 – 1 квартал 2025 года

(в млн баррелей в сутки, если не указано иное)

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 1К25 Общий объем поставок нефти через Ормузский пролив 19.1 19.4 21.4 21.4 20.3 20.1 └─ сырой нефти и конденсата 14.3 14.4 16.0 15.5 14.3 14.2 └─ нефтепродуктов 4.8 5.0 5.5 5.8 5.9 5.9 Мировая морская торговля нефтью 71.4 72.6 74.3 76.0 75.5 75.7 Мировое потребление нефти и других жидких углеводородов 91.0 96.6 99.5 101.8 102.7 102.1 Потоки СПГ через Ормуз (млрд куб. футов в сутки) 10.7 10.7 11.0 10.5 10.3 11.5

В 2024 году 84% нефти и 83% СПГ, проходящих через Ормузский пролив, направлялись в Азию. Основными потребителями были Китай, Индия, Япония и Южная Корея — на них пришлось 69% всех объёмов нефти и конденсата.

Альтернативные маршруты

Саудовская Аравия и ОАЭ имеют трубопроводную инфраструктуру, позволяющую частично обойти Ормуз. Общая доступная мощность составляет 2,6 млн баррелей в день:

Saudi Aramco эксплуатирует трубопровод East-West (мощностью 5 млн баррелей в день, расширенный до 7 млн в 2019 году), и в 2024 году использовала его активнее из-за ситуации в Баб-эль-Мандебе.

ОАЭ управляют трубопроводом мощностью 1,8 млн баррелей в день, соединяющим месторождения с портом Фуджейра на Оманском заливе. За счёт модернизации НПЗ в 2024 году часть тяжёлой нефти стала перерабатываться на месте, а лёгкая экспортировалась через трубопровод, что увеличило его загруженность.

Иран в 2021 году запустил трубопровод Горех-Джаск с выходом в Оманский залив. Его мощность — около 300 тыс. баррелей в день, однако летом 2024 года экспорт через него не превышал 70 тыс. баррелей в день, а с сентября отгрузки прекратились.

Почему закрытие Ормузского пролива опасно?

Узкие морские проходы — критически важны для энергетической безопасности. Временная блокировка такого прохода вызывает задержки поставок и рост фрахтовых ставок, что может привести к скачку мировых цен на энергоносители. В большинстве случаев существуют обходные маршруты, но они значительно увеличивают время доставки. Для Ормузского пролива такие альтернативы практически отсутствуют, хотя некоторые трубопроводы позволяют избежать пролива. Большую часть нефти из Персидского залива нельзя быстро перенаправить другими путями. Это единственный глубоководный маршрут, способный принимать крупнейшие в мире танкеры с нефтью.

Его блокировка вызовет цепную реакцию, к которой мировая экономика не готова. Альтернатив практически нет, что делает этот маршрут жизненно важным. По данным нидерландской ING, закрытие Ормузского пролива приведет к неминуемому росту цен на нефть выше $120 за баррель— нечто, к чему глобальная экономика не привыкла. При этом мощности ОПЕК+ не помогут, поскольку большая их часть находится в том же регионе.

В этом случае страны будут вынуждены использовать стратегические запасы, но это даст лишь временный эффект.

Нефть — это стратегически важный ресурс, и рост её цены немедленно потянет за собой инфляцию, поскольку она участвует в производстве 95% других товаров. Повышение цен затронет добычу сырья, производство продуктов питания и других товаров.

Закрытие Ормузского пролива вызовет глобальный нефтяной шок, усилит инфляцию и погрузит уязвимые экономики в панику. Высокие цены на нефть поставят перед центральными банками дилемму — понижать или повышать процентные ставки. Кроме того, вырастут страховые тарифы, что также подпитает инфляцию и приведёт к сбоям в цепочках поставок по всему миру.

Сценарий также повлияет на европейский рынок газа. Катар уже приказал танкерам СПГ ожидать за пределами Ормузского пролива на фоне обострения ситуации. Катар — третий по величине экспортёр СПГ, на него приходится около 20% мировой торговли, и все его поставки проходят через пролив. Сейчас рынок сбалансирован, но любые перебои вызовут дефицит и усилят конкуренцию между Азией и Европой.

В частности, для стран Азии, испытывающих дефицит энергии, морская блокада будет катастрофой. Закрытие пролива парализует глобальные торговые маршруты, перекроет поставки энергии и затормозит экономический рост от Азии до Европы. Китай получает почти половину своих импортных объёмов нефти через Ормуз. Индия, Япония и Южная Корея столкнутся с серьёзными перебоями и будут вынуждены использовать стратегические запасы. Глобальные транспортные расходы резко возрастут, поскольку танкерам придётся огибать Африку.

Если Иран закроет Ормузский пролив, он неизбежно понесёт потери — как экономические, так и военные. Ни одно государство не может вести войну без валютных резервов, а блокировка истощит эти резервы — что, в свою очередь, затрудняет принятие такого решения.

Стоит отметить, что Иран добывает около 4,8 млн баррелей в сутки, экспортируя около 2,6 млн. Несмотря на ужесточение санкций США, в 2025 году экспорт нефти и конденсата Ирана стабилен на уровне 1,7 млн баррелей в день — в основном в Китай. Также Иран экспортирует около 800 тыс. баррелей нефтепродуктов (мазут, СУГ, нафту).

После израильского удара по крупнейшему в мире газовому месторождению Южный Парс Иран приостановил часть добычи. Месторождение имеет мощность 2 млрд кубометров газа в сутки и 75 тыс. баррелей конденсата. Израиль, со своей стороны, остановил более 60% добычи газа (включая месторождение «Левиафан») по соображениям безопасности.

По мнению Международного энергетического агентства (IEA), даже кратковременная блокировка окажет серьёзное влияние на мировой рынок нефти и газа. Через пролив проходит до 25% мировых поставок нефти и почти вся резервная мощность стран ОПЕК+.

А Fitch предполагает, что при более тяжёлом сценарии — масштабной региональной войне или блокировке Ормузского пролива — цены на нефть могут надолго остаться выше текущих прогнозов, а негативные последствия для кредитоспособности стран региона перевесят выгоды от дорогой нефти.

Ормузский пролив — ключевая точка мировой энергетики. Его закрытие, даже временное, станет ударом по глобальным поставкам нефти и газа, приведёт к росту цен, инфляции и потенциальному экономическому кризису. Хотя существуют альтернативы, их недостаточно для компенсации потерь. Мировая экономика, особенно Азия и Европа, окажется крайне уязвимой. Окончательное решение Ирана будет зависеть не только от военной, но и от экономической логики. Но уже сам факт угрозы проливает свет на хрупкость мировой энергетической архитектуры.