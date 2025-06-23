Израильские ВВС нанесли массированные удары по военным объектам в Иране

БАКУ/ Trend/ - Двадцать истребителей Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по военным объектам, расположенным в Тегеране и на западе Ирана, использовав более 30 боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Trend.

Согласно заявлению, атаки были осуществлены на основе точной разведывательной информации. Основными целями стали склады ракет, пусковые установки, предназначенные для ударов по территории Израиля, а также военные радиолокационные станции в городах Керманшах и Медан.

Кроме того, удар был нанесён по зенитной ракетной установке, расположенной в центре Тегерана.