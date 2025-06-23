Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Трамп заявил о серьёзных разрушениях подземных ядерных объектов Ирана после ударов США

В мире Материалы 23 июня 2025 06:42 (UTC +04:00)
Трамп заявил о серьёзных разрушениях подземных ядерных объектов Ирана после ударов США
Фото: Baku Network

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Подземные ядерные объекты Ирана понесли серьёзные разрушения в результате военной операции, проведённой Соединёнными Штатами.

Об этом сообщил Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, передаёт Trend.

«Монументальный ущерб был нанесён всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение — это точный термин!», — написал Трамп.

По его словам, наибольшие разрушения зафиксированы на объектах, расположенных значительно ниже уровня земли.

Лента

Лента новостей

Читать все новости