Трамп заявил о серьёзных разрушениях подземных ядерных объектов Ирана после ударов США

БАКУ/ Trend/ - Подземные ядерные объекты Ирана понесли серьёзные разрушения в результате военной операции, проведённой Соединёнными Штатами.

Об этом сообщил Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, передаёт Trend.

«Монументальный ущерб был нанесён всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение — это точный термин!», — написал Трамп.

По его словам, наибольшие разрушения зафиксированы на объектах, расположенных значительно ниже уровня земли.