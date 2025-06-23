ING пересмотрела прогноз по ценам на нефть на фоне рисков закрытия Ормузского пролива

БАКУ/Trend/ - Нидерландская банковская группа ING повыcила свои прогнозы по стоимости нефти Brent на фоне рисков возможного закрытия Ормузского пролива, сообщает Trend.

«Хотя мы считаем, что блокада Ормузского пролива маловероятна, очевидно, что геополитические риски значительно возросли. Существуют реальные риски для поставок иранской нефти, учитывая продолжающиеся удары Израиля по Ирану. В связи с этим мы пересмотрели наш прогноз по нефти на оставшуюся часть года. Ранее мы ожидали, что средняя цена Brent в третьем квартале составит 62 доллара за баррель, теперь повысили этот прогноз до 70 долларов. Также мы подняли прогноз на четвёртый квартал с 59 до 64 долларов за баррель», – говорится в последнем обзоре ING.

В документе подчёркивается, что любые перебои в поставках могут потребовать дальнейшего пересмотра цен.

Аналитики ING отмечают, что Ормузский пролив — ключевая точка для мировых поставок нефти и СПГ, через которую проходит четверть всей морской торговли нефтью. Примерно 20% мирового объема торговли СПГ также приходится на этот маршрут.

«Существует возможность частичного перенаправления потоков нефти. У Саудовской Аравии есть нефтепровод East-West мощностью 5 млн баррелей в сутки, который позволяет поставлять нефть из Красного моря. У ОАЭ имеется трубопровод мощностью 1,8 млн баррелей в сутки, проходящий в Оманский залив и обходящий Ормуз. Иран располагает трубопроводом в тот же залив с пропускной способностью около 300 тыс. баррелей в сутки. Однако, учитывая, что более 20 млн баррелей нефти в сутки проходят через Ормуз, значительная часть поставок остаётся под угрозой.

Мы также можем увидеть попытки Ирана нарушить поставки в других стратегически важных точках с помощью своих прокси. В последнее время мы стали свидетелями атак хуситов на суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив», – говорится в отчёте.

По мнению ING, блокировка Ормуза приведёт к резкому изменению ситуации на рынке нефти, вызвав дефицит предложения.

«Резервы свободных мощностей ОПЕК не помогут в этой ситуации — большая их часть находится в Персидском заливе, а значит, поставки всё равно должны будут проходить через Ормуз. В результате странам придётся координировать выпуск нефти из стратегических резервов. Очевидно, что это лишь временное решение. Рост цен приведёт к увеличению буровой активности в США, но потребуется время, чтобы новая добыча вышла на рынок. И объёмы всё равно будут недостаточными для компенсации потерь через Ормуз», – отмечают эксперты ING.

По их оценке, в случае успешной блокады Ормузского пролива цены на нефть Brent в краткосрочной перспективе могут достичь 120 долларов за баррель, а в случае продолжительного нарушения поставок до конца 2025 года — превысить 150 долларов за баррель, установив новые исторические рекорды.

Тем не менее, в докладе подчёркивается, что, несмотря на возможное стремление Ирана ответить на удары США, полная блокировка Ормуза может оказаться чрезмерной мерой.

«Учитывая возможное влияние на нефтяные потоки и цены, подобные действия могут вызвать быструю реакцию со стороны США и других стран. Кроме того, более 80% нефти, проходящей через Ормуз, направляется в Азию, и именно этот регион пострадает больше, чем США. Поэтому Ирану следует проявить осторожность, чтобы не испортить отношения, например, с Китаем, нарушив поставки. К тому же, иранская нефть тоже проходит через Ормуз, и блокировка затронет и её экспорт».

Аналитики ING добавляют, что ценовая динамика сегодняшнего утра показывает: рынок пока не верит в реальность перекрытия Ормуза. Brent вновь опустилась ниже отметки в 80 долларов за баррель, после кратковременного скачка выше в начале торговой сессии.