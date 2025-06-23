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Азербайджанское кредитное бюро запустит систему AKB Hub - Эльчин Габибов

Экономика Материалы 23 июня 2025 13:06 (UTC +04:00)
Азербайджанское кредитное бюро запустит систему AKB Hub - Эльчин Габибов

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/ Trend/ - В следующем году Азербайджанское кредитное бюро запустит систему AKB Hub.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный директор Азербайджанского кредитного бюро (АКБ) Эльчин Габибов на I Международной конференции по кредитной отчетности.

По его словам, цель проекта - вывести центральную систему АКБ на новый уровень.

"Это позволит нам не только использовать соответствующую систему в АКБ, но и иметь потенциал для ее экспорта. То есть мы сможем экспортировать наши инновации и в другие кредитные бюро.

У нас амбициозные цели. Например, мы поставили перед собой задачу автоматизировать весь процесс — от производства продукта до его продажи",- добавил гендиректор.

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