Кредитные бюро начали интегрировать альтернативные источники информации в свои системы - Тогрул Алиев

БАКУ /Trend/ - Стратегическая роль систем кредитной отчетности в финансовом секторе, который становится все более цифровизированным, уже вышла за рамки традиционного формата скоринга. Сегодня кредитные бюро составляют один из основных столпов общей информационной инфраструктуры, включая банковско-финансовую систему.

Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев во время выступления на первой Международной конференции по кредитной отчетности, сообщает Trend.

Он отметил, что с макропруденциальной точки зрения кредитные бюро служат механизмом управления кредитным риском для ответственного кредитования, снижая информационную асимметрию и вероятность дефолта на кредитных рынках.

"Кроме того, кредитные бюро имеют важное значение для центральных банков и регулирующих органов с точки зрения макропруденциального анализа, стресс-тестирования, имплементации контрциклических мер, разработки модели рисков в рамках IFRS 9, Basel III и других платформ и способствуют финансовой стабильности в целом. Также кредитные бюро выступают в качестве одного из основных инструментов расширения финансовой инклюзивности", - сказал Т.Алиев.

Заместитель председателя отметил, что многие кредитные бюро начали интегрировать нетрадиционные источники информации в свои системы. "Например, альтернативные данные о транзакциях с электронными деньгами, поведении клиентов в сфере электронной коммерции, арендной плате и коммунальных платежах и т. д. создают новые и более широкие возможности с точки зрения доступности кредитов. Это касается как кредитования населения, так и бизнес-кредитования микро-, а также субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей. Я также хотел бы особо подчеркнуть растущее значение кредитных бюро при предоставлении удаленных финансовых услуг. Конечно, это создало новые вызовы с точки зрения идентификации личности и снижения связанных с этим рисков", - сказал он.

T.Алиев подчеркнул, что эти нововведения также существенно стимулировали возможности цифрового доступа субъектов бизнеса к финансовой отчетности. "Считаю, что в этом контексте кредитные бюро могут сыграть важную роль в построении инфраструктуры цифровых мер по обеспечению соблюдения требований клиентов и более эффективном применении принципов идентификации клиентов. Они могут интегрироваться с существующими базами данных идентификации и различными отчетами в системах электронного правительства и предоставлять услуги проверки личности и аутентификации в режиме реального времени, а также гибкие услуги анализа на основе финансовой отчетности субъектов предпринимательской деятельности", - отметил он.

По его словам, модели на основе искусственного интеллекта направлены на предоставление более точных прогнозов путем обработки больших и сложных баз данных, что не под силу традиционному кредитному скорингу. "Это позволяет более детально сегментировать риски, быстрее принимать кредитные решения и включать нестандартные данные в модели. Но эти технологии, наряду с возможностями для финансового сектора, также формируют ответственность для регулирующих органов. Таким образом, хотя использование искусственного интеллекта повышает эффективность и инклюзивность, такие вопросы, как управление рисками моделей и прозрачность алгоритмов, вызывают определенную озабоченность. В связи с этим характеристики потенциальных продуктов, которые будут обсуждаться на нынешней конференции, входят в сферу как нашего интереса, так и всех контролирующих органов", - отметил он.

T.Алиев добавил, что роль кредитных бюро расширяется на технологическом, операционном и стратегическом уровнях. "Как участники общей финансово-технологической экосистемы мы уверены, что наше взаимное сотрудничество позволит уверенно решать возникающие проблемы и максимально использовать преимущества. С этой точки зрения развитие системы кредитной отчетности, одной из первых в нашем регионе начавшей свою историю в начале 2000-х годов с Кредитного реестра при Центральном банке, сегодня успешно продолжается на примере Азербайджанского кредитного бюро. Деятельность Бюро является одним из важных показателей в международных рейтингах, в частности в отчете Всемирного банка "B-Ready" по оценке бизнес-климата страны. Как известно, наша страна в рамках этой платформы в предыдущие периоды была удостоена высокой оценки по индексу "глубины кредитной информации". Центральный банк Азербайджана намерен и впредь систематически и последовательно продолжать свою деятельность в этой сфере. Уверен, что в результате совместных усилий с государственными структурами, участниками финансового сектора, АКБ и нашими международными партнерами будет сформирована более современная, безопасная и стабильная финансовая среда", - сказал Т.Алиев.

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