БАКУ /Trend/ - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре, сообщает Trend.

«В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба «Хатам аль-Анбия», Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре», - говорится в заявлении.

Как отмечается, эта база является штаб-квартирой Военно-воздушных сил и крупнейшим стратегическим активом США в Западной Азии.

«Исламская Республика Иран ни при каких обстоятельствах не оставит без ответа посягательство на свою территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность», - говорится в заявлении КСИР.