Саида Мирзиёева возглавила Администрацию Президента Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ – Указом Президента Узбекистана Саида Мирзиёева, ранее занимавшая должность помощника Президента, назначена на восстановленную должность руководителя Администрации Президента Узбекистана, передает Trend.

Саида Мирзиёева с августа 2023 г. занимала пост помощника Президента Узбекистана, а ранее работала в сфере информационной политики в Администрации Президента.

В 2023 году по инициативе Президента Шавката Мирзиёева была проведена реформа структуры Администрации Президента, в ходе которой должность руководителя Администрации была упразднена, а число советников Президента увеличено. Предыдущим руководителем Администрации был Сардор Умурзаков.