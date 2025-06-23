Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Саида Мирзиёева возглавила Администрацию Президента Узбекистана

Узбекистан Материалы 23 июня 2025 23:05 (UTC +04:00)
Саида Мирзиёева возглавила Администрацию Президента Узбекистана
Фото: Baxtiyor Saidov/X post

Читайте Trend в

Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
Все материалы

ТАШКЕНТ /Trend/ – Указом Президента Узбекистана Саида Мирзиёева, ранее занимавшая должность помощника Президента, назначена на восстановленную должность руководителя Администрации Президента Узбекистана, передает Trend.

Саида Мирзиёева с августа 2023 г. занимала пост помощника Президента Узбекистана, а ранее работала в сфере информационной политики в Администрации Президента.

В 2023 году по инициативе Президента Шавката Мирзиёева была проведена реформа структуры Администрации Президента, в ходе которой должность руководителя Администрации была упразднена, а число советников Президента увеличено. Предыдущим руководителем Администрации был Сардор Умурзаков.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости