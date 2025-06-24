В Иране опубликованы кадры, как утверждается, обломков истребителя F-35 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На днях в Иране были опубликованы кадры, на которых, как утверждается, запечатлены обломки одного из сбитых израильских истребителей.

На кадрах сообщается, что обломки принадлежат самолету F-35.

Иран ранее заявлял, что за последние дни успешно сбил несколько израильских самолетов F-35.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.