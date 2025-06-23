БАКУ/Trend/- Ирак, Кувейт и Бахрейн закрывают воздушное пространство, сообщает в понедельник Trend.

Решение последовало за ракетным ударом Ирана по американской военной базе Эль-Удейд в Дохе. Эта база является одной из крупнейших баз ВС США в Персидском заливе и была атакована в ответ на удары США по ядерной инфраструктуре Ирана.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

«В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба «Хатам аль-Анбия», Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре», - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

«С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет», — говорится в сообщении.