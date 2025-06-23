«Банк» на некогда оккупированных территориях Азербайджана был зарегистрирован ЦБ Армении - Араик Арутюнян

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжающегося 23 июня в Бакинском военном суде судебного процесса обвиняемый Араик Арутюнян ответил на вопросы прокурора о «банковской системе» самопровозглашенной структуры, созданной на некогда оккупированных армянскими вооруженными силами территориях Азербайджана.

Как сообщает Trend, он сказал, что ранее и сам работал в банковских филиалах, действующих при так называемом режиме. По его словам, «Арцахбанк», который представлялся как главный «банк» так называемого режима, был зарегистрирован Центральным банком Республики Армения. Местом регистрации «банка» была названа столица Армении. Однако главный филиал действовал в городе Ханкенди, который в то время находился под оккупацией. Этот «банк» имел также филиалы в центральных местах других территорий Азербайджана, некогда находившихся под оккупацией.

«Этот банк не имел никаких преимуществ и привилегий по сравнению с другими банками Армении», - добавил А. Арутюнян.

Кроме того, на некогда оккупированных территориях Азербайджана действовали филиалы и других армянских банков. А. Арутюнян также сказал, что филиалы работали в убыток.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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