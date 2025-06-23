Госструктуры Азербайджана подготовят план по объявлению города Шуша туристической столицей ОЭС в течение месяца

БАКУ /Trend/ - Ряд государственных структур подготовит план мероприятий по объявлению города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2026 год.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, Государственное агентство по туризму, министерство иностранных дел, министерство юстиции, министерство финансов, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, юридическое лицо публичного права "Управление государственного городского заповедника Шуша" и другие соответствующие государственные органы (юридические лица государства), которые будут определены в процессе исполнения, в течение одного месяца должны представить в Кабинет министров свои предложения по плану мероприятий по объявлению города Шуша "Туристической столицей Организации экономического сотрудничества" на 2026 год.

Исполнение данного постановления возложено на отдел гуманитарных вопросов Аппарата Кабинета министров.

Данное постановление вступило в силу с 21 июня.

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