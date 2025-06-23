ЕБРР раскрыл первые результаты пилотной программы по "зеленой" экономике в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил на сегодня 149 миллионов долларов через кредитные линии в рамках программы финансирования "Зеленой экономики" (GEFF) пяти местным финансовым учреждениям — Ipak Yuli Bank, Ipoteka Bank, Hamkor Bank, SQB и Uzbek Leasing International, сообщил Trend источник в ЕБРР.

По состоянию на первый квартал 2025 года аффилированные финансовые организации использовали около 40 процентов выделенных средств, предоставив финансирование более чем 200 проектам на общую сумму 59 миллионов долларов по всей территории Узбекистана.

"Эти проекты позволили отечественным предприятиям сэкономить 510 тысяч ГДж энергии и снизить ежегодные выбросы углекислого газа более чем на 17 тысяч тонн. Ожидается, что оставшиеся средства будут полностью освоены к концу 2026 года и продолжат поддержку инициатив в сфере зеленой экономики", — отметил представитель банка.

Программа GEFF была запущена в Узбекистане в 2019 году как пилотный проект, направленный на поддержку местного малого бизнеса в инвестициях в экологически чистые технологии, способствующие снижению выбросов парниковых газов, а также в технологии адаптации и смягчения последствий изменения климата.