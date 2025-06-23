Глава МАГАТЭ о серьезных повреждениях на ядерных объектах Ирана

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сегодня проинформировал Совет управляющих агентства о серьезных повреждениях ключевых ядерных объектов Ирана в результате недавних авиаударов США, сообщает Trend.

По словам Гросси, на объекте в Фордо — главном иранском центре обогащения урана до 60% — видны кратеры, которые свидетельствуют о применении боеприпасов с проникающим действием. Хотя полная оценка подземных повреждений пока не проведена, учитывая характеристики использованных взрывчатых веществ и высокую чувствительность центрифуг к вибрациям, ожидается значительный ущерб.

Ядерный комплекс в Исфахане также подвергся ударам, и американские официальные лица подтвердили применение крылатых ракет. Среди повреждённых сооружений — здания, связанные с процессами конверсии урана, а также входы в туннели, где хранится обогащённый материал.

На объекте в Натанзе топливный завод по обогащению урана был поражён боеприпасами с проникающим эффектом, что также подтверждают американские источники.

Несмотря на масштаб ударов, Гросси отметил, что на всех трёх объектах не зафиксировано повышения уровней радиации за пределами площадок, что исключает угрозу радиоактивного загрязнения.

МАГАТЭ продолжает внимательно следить за ситуацией и призывает иранские власти поддерживать связь с Центром по расследованию инцидентов и аварийным ситуациям агентства. Гросси подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ продолжают работу на территории Ирана и готовы провести необходимые проверки, как только будут согласованы соответствующие договорённости с Тегераном.