Возросло число азербайджанских вузов, представленных в международных рейтингах

БАКУ /Trend/ - Агентство Times Higher Education (THE), одна из самых авторитетных рейтинговых организаций, объявила результаты рейтинга THE Impact 2025 (https://www.timeshighereducation.com/impactrankings).

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало министерство науки и образования Азербайджана.

Отмечено, что данный рейтинг оценивает деятельность вузов в соответствии с Целями устойчивого развития ООН по 18 рейтинговым таблицам, включающим 17 направлений и общий рейтинг.

В этом году количество представленных в рейтинге азербайджанских вузов увеличилось с 18 до 28. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Из 28 рассматриваемых вузов 25 включены в общую рейтинговую таблицу.

Количество вузов, вошедших в рейтинг, составляет около 60% от действующих в стране высших учебных заведений. Для сравнения: в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии этот показатель в среднем колеблется в пределах 5–35%. В этом плане результат Азербайджана примечателен как в региональном, так и в международном контексте.

Бакинский государственный университет и Университет "Хазар", демонстрируя самые высокие результаты по стране в общем рейтинге, занимают места в диапазоне 401–600. Азербайджанский государственный экономический университет и Бакинская высшая школа нефти, находясь на второй строчке по стране в общем рейтинге, занимают места в диапазоне 801–1000.

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