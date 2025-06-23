Посольство Нидерландов поблагодарило Азербайджан за содействие в безопасной эвакуации своих граждан из Ирана

БАКУ /Trend/ - Посольство Королевства Нидерландов в Баку выразило искреннюю благодарность властям Азербайджана за поддержку в обеспечении безопасной эвакуации граждан Нидерландов из Ирана через пограничный пункт Астара, передает Trend.

«Мы высоко ценим продолжающуюся и эффективную координацию, которая делает этот процесс возможным», — говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее сообщалось, что заявки, поступившие из 77 стран, рассматриваются надлежащим образом и создаются условия для перехода граждан этих стран.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.