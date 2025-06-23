Комитет парламента Ирана принял решение о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

БАКУ /Trend/ - Комитет по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Trend, об этом заявил в своем заявлении местным СМИ представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрагим Резаи.

По его словам, члены комитета проголосовали за проект о приостановлении сотрудничества правительства Ирана с Международным агентством по атомной энергии.

Отметим, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

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