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Трамп отреагировал на ракетную атаку Ирана на базу в Катаре

США Материалы 24 июня 2025 00:15 (UTC +04:00)
Трамп отреагировал на ракетную атаку Ирана на базу в Катаре
Фото: Википедия

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/- Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу атаки Ирана на американскую военную базу в Катаре, выразив благодарность эмиру Катара за усилия по обеспечению мира в регионе.

«Хочу поблагодарить высокоуважаемого эмира Катара за всё, что он делает ради установления мира в регионе», — отметил Трамп в соцсети.

Говоря о сегодняшней атаке на американскую базу в Катаре, он подчеркнул:
«Рад сообщить, что, помимо отсутствия погибших и раненых среди американцев, что крайне важно, нет также жертв среди катарцев».

«Благодарю за внимание к данному вопросу!» — заключил Трамп.

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