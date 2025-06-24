В Иране опровергли сообщения о соглашении с Израилем по прекращению огня

БАКУ /Trend/ - В Иране опровергли сообщения о заключении соглашения с Израилем по прекращению огня.

Как передает Trend, государственные СМИ страны, такие как ИРНА и Tasnim опровергли данную информацию.

Согласно их данным, иранская сторона не получала никаких соглашений о прекращении огня.

Отметим, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

23 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по американской базе Эль-Удейд в Катаре.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли соглашения о прекращении огня.

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