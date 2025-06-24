Израильские военные перехватывают ракеты, выпущенные из Ирана

БАКУ /Trend/ - В связи с ракетной атакой со стороны Ирана в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении израильской армии на Telegram-канале.

"В нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога после недавнего обнаружения ракет, выпущенных из Ирана в сторону Израиля", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время ВВС Израиля принимают меры по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, для устранения угрозы.

Гражданским лицам также было рекомендовано укрыться в безопасном месте и оставаться там до дальнейшего уведомления.