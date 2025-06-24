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Израильские военные перехватывают ракеты, выпущенные из Ирана

Израиль Материалы 24 июня 2025 05:46 (UTC +04:00)
Израильские военные перехватывают ракеты, выпущенные из Ирана
Фото: Армия Израиля / X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В связи с ракетной атакой со стороны Ирана в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении израильской армии на Telegram-канале.

"В нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога после недавнего обнаружения ракет, выпущенных из Ирана в сторону Израиля", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время ВВС Израиля принимают меры по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, для устранения угрозы.

Гражданским лицам также было рекомендовано укрыться в безопасном месте и оставаться там до дальнейшего уведомления.

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