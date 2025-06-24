Трамп призвал Израиль и Иран не нарушать режим прекращения огня

БАКУ/Trend/ - Президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран соблюдать режим прекращения огня, сообщает Trend.

«Режим прекращения огня вступил в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!» — написал он в социальной сети Truth Social.

Отметим, что ранее Трамп заявил, что Иран и Израиль заключили соглашение о прекращении огня.

"Между Израилем и Ираном достигнуто окончательное соглашение о полном прекращении огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие финальные операции!) сроком на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной!

Официально прекращение огня начнёт Иран, на 12-м часу его начнёт Израиль, а на 24-м часу официальный конец 12-дневной войны будет приветствоваться всем миром.

Во время каждого из периодов режима прекращения огня противоположная сторона будет сохранять мир и уважение», - написал Трамп в Truth Social.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.