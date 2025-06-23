В США ожидали ответного удара со стороны Ирана

БАКУ/Trend/- Администрация Дональда Трампа ожидала, что Тегеран нанесёт ответный удар после авиаударов США по иранским ядерным объектам.

Как сообщает Trend, об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Мы знали, что они ответят. То же самое было после ликвидации Сулеймани», — сказал чиновник, ссылаясь на иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в результате удара США в 2020 году.

По словам источника, президент Дональд Трамп готов к активизации военных действий США в регионе, если это будет необходимо.

Отметим, что Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.

Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

«В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба «Хатам аль-Анбия», Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре», - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

«С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет», — говорится в сообщении.