Самолет AZAL рейса Баку-Даммам вернулся в аэропорт вылета

БАКУ /Trend/ - Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс J2 8205 по маршруту Баку — Даммам, вернулся в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства Катара, сообщили Trend в ЗАО Azerbaijan Airlines.

«Воздушное судно Airbus благополучно приземлилось в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 22:49 по бакинскому времени.

В случае возникновения дополнительных вопросов пассажиры могут связаться с авиакомпанией по адресу электронной почты: [email protected]»,- сказали в авиакомпании.