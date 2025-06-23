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Самолет AZAL рейса Баку-Даммам вернулся в аэропорт вылета

Общество Материалы 23 июня 2025 23:12 (UTC +04:00)
Самолет AZAL рейса Баку-Даммам вернулся в аэропорт вылета

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс J2 8205 по маршруту Баку — Даммам, вернулся в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства Катара, сообщили Trend в ЗАО Azerbaijan Airlines.

«Воздушное судно Airbus благополучно приземлилось в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 22:49 по бакинскому времени.

В случае возникновения дополнительных вопросов пассажиры могут связаться с авиакомпанией по адресу электронной почты: [email protected]»,- сказали в авиакомпании.

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