Кая Каллас о риске закрытия Ормузского пролива

БАКУ /Trend/ - Закрытие Ормузского пролива станет крайне опасным и нежелательным событием для всех.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

"Опасения по поводу закрытия Ираном Ормузского пролива и дальнейшей эскалации этой войны чрезвычайно высоки", - сказала она.

Ранее появилась информация о том, что парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива. Окончательное решение по этому вопросу за Верховным Советом национальной безопасности страны.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!