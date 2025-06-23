Европейский союз рассматривает возобновление санкций против Ирана

БАКУ /Trend/ - Европейский союз рассматривает возможность повторного введения санкций в отношении Ирана, чтобы предотвратить восстановление его ядерной программы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в преддверии встречи глав МИД государств-членов ЕС.

"Иран имеет обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), при этом предусмотрен механизм, позволяющий повторно вводить санкции, если ситуация вокруг ядерной программы этой страны не будет улучшаться",- отметила она.

Каллас заявила, что нынешнее состояние экономики Ирана неудовлетворительное и это не идет на пользу иранскому народу, а также подчеркнула, что предпринимаются усилия для недопущения восстановления ядерной программы Ирана.

Отметим, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!