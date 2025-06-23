Врач-гематолог Минздрава Азербайджана рассказала о причинах и симптомах лимфаденопатии

БАКУ /Trend/ - Как правило, лимфаденопатия является симптомом и следствием различных патологий.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила врач-гематолог Национального центра гематологии и трансфузиологии минздрава Азербайджана Самира Гасанова.

По ее словам, лимфатическая система — часть сосудистой системы, похожая на второй кровоток. Она состоит из капилляров, сосудов и протоков, по которым течёт лимфа.

"Лимфатическая система связана с кровеносной. Задача лимфы — забирать из тканей лишние белки, соли, воду, токсины, клеточный мусор, патогены и продукты обмена веществ, а затем отправлять их в кровь для дальнейшей утилизации органами выделительной системы.

В лимфатическую систему входят лимфатические сосуды, селезёнка и лимфатические узлы — маленькие скопления лимфоидной ткани. Они фильтруют лимфу и борются с болезнетворными организмами.

Лимфатические узлы бывают периферическими и глубокими. Периферические лимфатические узлы расположены близко к поверхности кожи и их можно прощупать. Она делится на несколько групп: затылочные, заушные, передние ушные, подбородочные, задние шейные, передние шейные, подчелюстные, надключичные, яремные, подмышечные, локтевые, паховые, подколенные. Глубокие лимфоузлы расположены в грудной и брюшной полостях, а также в мышечной ткани бедра.

В организме человека насчитывается около 500 лимфоузлов", - отметила она.

Врач также сказала, что лимфатические узлы нужны для защиты организма от распространения патогенов.

"Каждый лимфоузел выполняет роль «таможни» — он пропускает через себя лимфу, но распознает и задерживает бактерии, вирусы, грибки, токсины, а также поврежденные и мутировавшие клетки, которые мигрируют по лимфатическим сосудам из различных органов и тканей.

Для нейтрализации патогенов в каждом лимфоузле расположены скопления лимфоцитов и макрофагов — иммунных клеток, которые быстро уничтожают вредоносные атипичные клетки и микроорганизмы.

Кроме того, в лимфатических узлах происходит дозревание и подготовка лимфоцитов к уничтожению чужеродных белков и клеток.

Если патогенов слишком много, лимфатические узлы могут не справиться с нагрузкой и увеличиться в размерах. Врачи называют такое состояние лимфаденопатией",- подчеркнула С.Гасанова.

Специалист подчеркнула, что как правило, лимфаденопатия носит вторичный характер - она возникает не сама по себе, а как симптом и следствие различных патологий.

"Причины лимфаденопатии могут быть инфекционными и неинфекционными. При инфицировании лимфатическая система реагирует на вторжение и стимулирует выработку защитных иммунных клеток — лимфоцитов и макрофагов, которые нужны для уничтожения чужеродных микроорганизмов. Из-за роста численности иммунных клеток лимфоузлы увеличиваются в размерах.

Также к лимфаденопатии может привести инфицирование лимфатического узла. В таком случае лимфоузел не только увеличивается, но и воспаляется — и развивается лимфаденит.

При неинфекционной лимфаденопатии причиной увеличения лимфоузлов может быть разрастание опухолевых клеток, а также аутоиммунные заболевания.

Чаще всего увеличение лимфатических узлов связано с инфекционными заболеваниями.

Глубокие лимфоузлы увеличиваются, если инфекция проникла во внутренние органы. При кишечных инфекциях могут увеличиться мезентериальные лимфатические узлы, расположенные в брюшной полости, рядом с кишечником, а при пневмонии — лимфоузлы грудной полости и средостения.

В некоторых случаях, например при заражении вирусом Эпштейна-Барр, который приводит к развитию инфекционного мононуклеоза, значительно увеличиваются и периферические, и глубокие лимфоузлы, а также селезенка (она тоже входит в состав лимфатической системы)",- сказала она.

По словам врача-гематолога, лимфаденопатия сопровождается увеличением лимфатических узлов.

"При классической лимфаденопатии узлы мягкие по консистенции, иногда слегка болезненные. По размеру пораженный лимфоузел может напоминать фасолину — это около 2 см.

В большинстве случаев пациенты не обращают внимания на увеличенные лимфатические узлы, их беспокоят только проявления основной болезни.

Увеличение внутренних лимфатических узлов пациент может не заметить вообще. В таком случае жалобы будут в первую очередь указывать на симптомы основного заболевания, а лимфаденопатия обнаружится только после УЗИ, КТ или МРТ соответствующей части тела",- сказала она.

Она также подчеркнула, что для оценки общего состояния пациента, выявления воспалительных процессов и сужения круга поиска патологии специалист может назначить общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, а также, при необходимости, комплекс исследований для выявления ВИЧ, сифилиса, гепатитов, и другие инфекции.

"Лимфаденопатия не считается самостоятельным заболеванием и не требует отдельного лечения. Она возникает вследствие других болезней, и основная цель терапии — вылечить их, а в случае аутоиммунных и некоторых заболеваний — добиться устойчивой ремиссии.

Если причина увеличения лимфоузлов не установлена (идиопатическая лимфаденопатия) и после обследования никаких заболеваний не было обнаружено, врач может рекомендовать профилактический осмотр раз в 3 месяца для наблюдения и оценки изменений. Возможно, заболевание протекает в скрытой форме и «ему требуется время», чтобы проявиться.

Лимфаденопатия является клиническим признаком множества заболеваний и сигнал организма о том, что с вашим здоровьем что-то не так.

При запущенных инфекционных заболеваниях патоген может попасть в лимфоузел и привести к его воспалению — лимфадениту. Патология проявляется сильной болью в лимфатическом узле, отеком, покраснением кожи, а иногда — нагноением или отмиранием тканей (некрозом).

Подозрение на лимфаденопатию является поводом обратиться к врачу",- добавила она.

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