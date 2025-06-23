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AZAL возобновляет выполнение регулярных рейсов в Ургенч

Транспорт Материалы 23 июня 2025 10:02 (UTC +04:00)
AZAL возобновляет выполнение регулярных рейсов в Ургенч

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL возобновляет выполнение регулярных рейсов в Ургенч, Узбекистан. Первый рейс состоится 2 августа, передает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.

Ургенч — город с уникальной атмосферой и колоритом, привлекающий внимание путешественников. Новый маршрут открывает дополнительные возможности для комфортных поездок.

Авиабилеты доступны на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, в мобильном приложении, кассах AZAL, а также у аккредитованных агентств.

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