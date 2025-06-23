Израиль обеспечит выезд иностранных туристов из страны

БАКУ /Trend/ - Иностранные туристы, оказавшиеся в сложной ситуации в Израиле после начала ирано-израильского военного конфликта, смогут выехать из страны на самолетах, которые доставляют израильских граждан. Каждый такой рейс будет вмещать около 50 пассажиров.

Об этом заявил министр транспорта Израиля Мириг Регев, сообщает Trend.

Отметим, что с прошлой среды Израиль запустил рейсы для возвращения около 100 тысяч своих граждан, находящихся в Европе и США. Израильские компании El Al, Israir и Arkia выполняют рейсы только в светлое время суток из-за угрозы ракетных ударов.

Посадка в аэропорту Бен-Гурион разрешена не более чем двум самолетам в час: самолеты приземляются, высаживают пассажиров и сразу же вылетают. Ранее власти Израиля запретили выезд из страны воздушным транспортом. Эти меры были введены по инструкциям командования тыла для минимизации времени наземных операций и предотвращения скопления людей в аэропорту.

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