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Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Политика Материалы 23 июня 2025 12:50 (UTC +04:00)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана за прошедшую неделю (с 17 по 22 июня) было обнаружено и обезврежено 70 противопехотных, 34 противотанковых мин, 1445 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.

Согласно информации, 1420,9 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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