МЭА отслеживает риски на энергорынках на фоне ирано-израильской эскалации (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На фоне обострения ситуации в Персидском заливе после ударов Израиля по Ирану Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что мировые рынки нефти остаются хорошо обеспеченными, однако подчеркнуло готовность принять меры в случае перебоев с поставками.

В комментарии, предоставленном Trend, МЭА отметило: "Агентство внимательно следит за развитием ситуации. В настоящее время рынок нефти остается стабильно обеспеченным, однако МЭА готово оперативно отреагировать при необходимости".

Напомним, что исполнительный директор агентства Фатих Бирол ранее также выразил тревогу в связи с последствиями конфликта для глобальных энергетических потоков. "Система нефтяной безопасности МЭА насчитывает более 1,2 миллиарда баррелей экстренных запасов и доказала свою эффективность в защите мировой экономики", - написал он в своем аккаунте в соцсети X.

Тем временем в Иране заявили о возможности перекрытия Ормузского пролива - стратегически важного маршрута для глобальных поставок нефти и газа. Окончательное решение по этому вопросу остается за Высшим советом национальной безопасности Ирана. По оценке МЭА, даже кратковременное перекрытие пролива может вызвать серьёзные последствия для мировых энергетических рынков.

Через Ормузский пролив проходит около 25% мировых поставок нефти, и он играет ключевую роль в экспорте энергоносителей из стран Персидского залива. Кроме того, почти все резервы свободных производственных мощностей ОПЕК+ также зависят от этого маршрута. Любые перебои чреваты значительным дестабилизирующим эффектом на глобальном уровне.

Иран добывает примерно 4,8 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых около 2,6 миллиона баррелей экспортируется. При этом объем экспорта сырой нефти и конденсата составляет порядка 1,7 миллиона баррелей в день - преимущественно в Китай - несмотря на продолжающиеся санкции США. Кроме того, страна поставляет около 800 тысяч баррелей переработанных нефтепродуктов в день, включая мазут, сжиженный газ и нафту.

Удары Израиля по одному из крупнейших в мире газовых месторождений - Южный Парс - вынудили Иран временно приостановить часть газодобычи. Суточная мощность месторождения составляет порядка 2 миллиардов кубометров газа и около 75 тысяч баррелей конденсата. При этом Израиль так же временно прекратил более 60% собственной добычи газа, включая работу месторождения "Левиафан", сославшись на соображения безопасности.